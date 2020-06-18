Украина готова - Зеленский мгновенно отреагировал на громкое решение Совбеза ООН

Совбез ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности — избрал новых непостоянных членов на 2021–2022 годы. Ими станут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия, а также одна из стран Африки, которую определят во втором туре голосования. На это громкое решение главного органа мира отреагировал украинский глава Владимир Зеленский. Он поприветствовал результаты голосования, отметив, что Украина готова поддерживать и сотрудничать с каждой из них. Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", − подчеркнул Зеленский.

Важно отметить, что с Норвегией и Ирландией за право стать непостоянным членом Совбеза ООН боолась Канада. Но она не смогла набрать нужное количество голосов. С 2021 года выбранные страны займут места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР.

Напомним, в Совбез ООН входят десять непостоянных членов и каждый год в рамках ротации меняются пять государств. В отличие от постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. Для избрания необходимо получить две трети голосов присутствующих делегатов Генассамблеи. По регламенту выборы проводятся тайным голосованием.

Всего в Совбезе ООН всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и 10 временных. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019–2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины — на 2020–2021 годы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия пытается надавить на весь мир через Совбез ООН. Представители команды российского президента Владимира Путина через шантаж пытается добиться отмены междунаролдных санкций. Представители Кремля на последнем заседании пригрозили усилением вооруженного конфликта на Донбассе, если страны ЕС не пойдут на их условия.