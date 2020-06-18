Друг Путина внезапно отказался поддерживать его абсурдную идею - что происходит

Более десяти мировых лидеров неожиданно для всех приняли абсурдное предложение президента России Владимира Путина и согласились приехать на Парад победы, который 24 июня состоится в Москве, несмотря на пандемию коронавируса. В частности, главу Кремля поддержали лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии, а также президенты Сербии, Хорватии и глава Палестины. Решил принять участие в мероприятии и даже президент Беларуси Александр Лукашенко, который каждый год находил предлог, чтобы пропустить российский парад. Но президент Чехии Милош Земан, который считается одним из главных союзников Путина на Западе, внезапно отказался ехать на мероприятие в Москву. О неожиданном решении Земана сообщил его спикер Иржи Овчачек, передает ONLINE.UA со ссылкой на Lidovky.

"Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса", — сказал Овчачек, отметив, что представлять Земана на параде в Москве будет посол Чехии в РФ.

Важно отметить, что Земан до последнего собирался ехать на парад победы в Москву. В 2015 году он был единственным лидером ЕС, присутствовавшим на аналогичном мероприятии. Известно также, что в 2020 году на парад Победы 24 июня не приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Представитель Елисейского дворца уточнил, что Макрон не получал приглашения от России.

Тем временем В Москве к параду Победы готовят военную технику, правда, 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны были принимать участие в мероприятии, решили на пускать на праздник. Их изолировали в одном из пансионатов за пределами Москвы, чтобы избежать заражения Путина коронавирусом.

Напомним, Парад победы в Москве, который Кремль ежегодно проводит 9 мая, пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Но недавно российские власти решили устроить его 24 июня, заявив, что пик коронавируса в стране уже прошел, хотя Россия по-прежнему находится на третьем месте по заболеваемости в мире и ежедневный прирост больных в этой стране достигает 8-10 тысяч человек. Кстати, кроме Парада победы, Путин решил не отказываться в этом году от акции "Бессмертный полк" и военно-морского парада — они пройдут в России 26 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского Путин решил не приглашать на Парад победы. В Кремле объяснили это тем, что "Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".