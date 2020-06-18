Как на самом деле Трамп относится к Путину - в США шокировали новым признанием

Международное сообщество давно волновал вопрос, как на самом деле американский лидер Дональд Трамп относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Как известно, риторика действующего главы Белого дома в отношении Кремля всегда была очень жесткой и бескомпромиссной, однако многие американские политики утверждают, что это просто игра на публику. Так, недавно бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах рассказал о том, что действующий президент США в частных беседах довольно часто жаловался на санкции и другие карательные меры против РФ, хотя публично их поддерживал. Это отмечается в книге Болтона "Комната, где это произошло", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на СNN.
Болтон уверяет, что американский лидер постоянно "ворчал и жаловался" на санкции, хотя на публике их пропагандировал.
"После того, как США объявили о первом раунде санкций по России за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп захотел отменить наказания, так как считал, что оно слишком жесткое в отношении президента России Владимира Путина. Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции — звонок мог произойти или нет", — рассказывает Болтон.