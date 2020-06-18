Нормандский саммит нет смысла проводить - у Зеленского удивили резонансным заявлением

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква удивил украинцев неожиданным заявлением — он стал утверждать, что нормандский саммит нет смысла проводить, ведь это будет только фиксация отсутствия результатов выполнения предыдущих договоренностей для прекращения войны на Востоке страны и возвращения Украины временно оккупированных территорий. По его словам, команда канцлера Ангелы Меркель уже настроилась на проведение следующего саммита в нормандском формате, "но никому не нужен саммит ради саммита". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров "нормандской четверки" можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов", — заявил представитель команды Зеленского.

Кроме того, Игорь Жовква рассказал, что 2 июня представительная украинская делегация ехала в Берлин, чтобы скоординировать свою позицию с немецкой стороной о том, как можно ускорить динамику и в минском процессе, и в нормандском формате.

"Мы ехали туда, осознавая ситуацию после парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019. Большинство договоренностей того саммита не выполнено", — отметил Жовква.

Также он добавил, что позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип "всех на всех" еще не реализован.

Что интересно, недавно глава ОП Андрей Ермак анонсировал, что нормандские переговоры, вполне вероятно, состоятся в 2020 году в Германии. Таокж представитель президента страны заявил, что очень надеется на прогресс в деле урегулирования конфликта на Востоке Украины. Кроме того, глава ОП напомнил международному сообществу, что ему в координации с Дмитрием Козаком удалось провести обмен пленными. Он пожаловался, что часто это сложный диалог, однако он все равно продолжается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минобороны обороны Украины Андрей Таран передал своей немецкой коллеге Аннеґрет Крамп-Карренбауэр материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований России на Востоке Украины.