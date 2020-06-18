Боевики "ДНР" шокировали решением против украинцев на Донбассе

Боевики так называемой "ДНР" устроили новый террор украинцам, проживающим на Донбассе. Они категорически запретили выезжать местным жителям оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию. Оккупанты за восемь дней после открытия пункта пропуска "Марьинка" не пропустили ни одного человека. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся в Донецкой области, где боевики лишили граждан возможности попасть на подконтрольную правительству Украины территорию даже для получения медицинской помощи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В так называемой "ЛНР" ситуация с пропуском людей на КПВВ лучше, но не намного. Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Правозащитники и волонтеры сообщают, что эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

Напомним, пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Важно добавить, что приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 . Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила работы КПВВ на Донбассе.