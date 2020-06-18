Сколько на самом деле больных коронавирусом в Украине - Минздрав озвучило новые данные

Министерство здоровья Украины бьет тревогу из-за новой проблемы — ведомство обратило внимание на то, что за месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла вдвое, также вдвое выросла смертность среди больных. Кроме того, в нашей стране 2 дня подряд фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 829 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Украине заболели 34 063 человека, из них умерло 966, а 15 447 — выздоровели. Последние события заставили украинских граждан насторожиться — всех волнует вопрос, является ли статистика, которую озвучивает Минздрав, правдивой. Главный санитарный врач Виктор Ляшко неожиданно для всех заявил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 тыс человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового", — подчеркнул заместитель Максима Степанова.

Кроме того, Виктор Ляшко начал утверждать, что главной причиной такого роста является ослабление карантина, а не увеличение тестирований. Он еще раз напомнил о том, что заработали метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.

"Если мы говорим, что в среднем в мире выявляется 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45%. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине, возможно, потенциально, болеют 132 тыс человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация ", — заявил Ляшко.