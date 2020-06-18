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Сколько на самом деле больных коронавирусом в Украине - Минздрав озвучило новые данные

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Сколько на самом деле больных коронавирусом в Украине - Минздрав озвучило новые данные Віктор Ляшко (фото — скриншот)

Министерство здоровья Украины бьет тревогу из-за новой проблемы — ведомство обратило внимание на то, что за месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла вдвое, также вдвое выросла смертность среди больных. Кроме того, в нашей стране 2 дня подряд фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 829 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Украине заболели 34 063 человека, из них умерло 966, а 15 447 — выздоровели. Последние события заставили украинских граждан насторожиться — всех волнует вопрос, является ли статистика, которую озвучивает Минздрав, правдивой. Главный санитарный врач Виктор Ляшко неожиданно для всех заявил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 тыс человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового", — подчеркнул заместитель Максима Степанова.
Кроме того, Виктор Ляшко начал утверждать, что главной причиной такого роста является ослабление карантина, а не увеличение тестирований. Он еще раз напомнил о том, что заработали метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.
"Если мы говорим, что в среднем в мире выявляется 30%, Китай на период вспышки проявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45%. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине, возможно, потенциально, болеют 132 тыс человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация ", — заявил Ляшко.
Как сообщал ONLINE.UA, ученые недавно заявили о том, что недорогой препарат под названием дексаметазон действительно может помочь спасти жизни пациентов, имеющих серьезные осложнения из-за заболевания коронавирусом. По словам ученых, низкодозированное лечения является главным прорывом в борьбе со смертельным вирусом.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, коронавірус, пандемия, статистика коронавируса, реальное количество больных, COVID-19, Виктор Ляшко, Максим Степанов
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Обновлено:14:11, 18.06.2020

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