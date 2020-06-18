Зеленский обратился с неожиданной просьбой к Слуге народа - что известно

Украинский глава Владимир Зеленский провел экстренное совещание по видеосвязи с членами фракции "Слуга народа". На повестке дня стоял вопрос назначения министра образования и науки Украины. Президент попросил "слуг народа" поддержать на эту должность кандидатуру ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета на голосовании, которое состоится сегодня, 18 июня. Об этом сообщил нардеп из фракции Александр Качура в Telegram, передает ONLINE.UA.

Кроме назначения Шкарлета на пост главы МОН, Зеленский обсудил с нардепами поддержку новой программы правительства и закона о всеукраинском референдуме. Голосование по этим вопросам также запланировано на сегодняшний день.

Напомним, на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Также МОН могут возглавить: Александра Антонюк — доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики НАН, руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров и депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Важно отметить, что в украинском обществе неоднозначно воспринимают кандидатуру Шкарлета на пост министра образования из-за его членства в "Партии регионов". Но Зеленский не видит в этом проблемы. Президент напоминает, что во времена Януковича всех учителей загоняли в "Партию регионов", а Шкарлет еще в 2013 году вышел из партии, потому что внутренне был против ее политики.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский предложил украинскому парламенту освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, президент страны хочет внести изменения в закон "Об образовании", установив, что именно правительство сможет определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса. Это отмечается в законопроекте №3669, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение ВРУ 17 июня.