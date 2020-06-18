Должны уйти в отставку - Верховная Рада нанесла сокрушительный удар по Кабмину

В чевтерг, 18 июня, состоялось голосование Верховной Рады по обновленной программе деятельности Кабмина. Народные депутаты не поддержали планы правительства на год — за новый проект проголосовали лишь 207 народных избранников при необходимых 226 голосах. Нардепы оппозиционных партий заявили, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет и должно уйти в отставку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Известно, что за доработанную Кабмином программу проголосовали 176 депутатов фракции "Слуга народа", 17 нардепов из депутатской группы "Довира", 6 — из депутатской группы "Партия За майбутне", и 8 внефракционных нардепов. Против обновленной программы Кабмина выступили фракции "Европейская солидарность", ОПЗЖ, а фракции "Батькивщина" и "Голос" — воздержались.

В частности, нардепы выступили с претензией к Кабмину из-за Арсена Авакова. Они считают, что он должен уйти в отставку с должнсти министра внутренних дел. При этом парламентарии "Евросолидарности" заявили, что собрали уже 80 подписей за отставку Кабмина Дениса Шмыгаля.

Важно отметить, что перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", — сказал Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Глава правительства отметил, что представляемая им программа деятельности Кабмина основана на курсе президента Владимира Зеленского и является "новым социальным договором с людьми". По словам Шмыгаля, в обновленном плане работы правительства есть план развития страны, направленный на поддержку украинского производителя, поддержку малого и среднего бизнеса, поддержку энергетиков и фермеров, обновленной медицинской реформе и изменений в пенсионной системе, удешевления кредитов и повышение социальных стандартов.

Напомним, новая программа правительства расширена до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%. Первую программу действий правительства в Раде назвали "рефератом" и отправили на доработку по просьбе самого Шмыгаля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский обратился с неожиданной просьбой к Слуге народа — он попросил на голосовании 18 июня поддержать программу правительства и кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки.