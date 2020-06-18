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Меркель безжалостно раскритиковала мировых лидеров и ЕС - что происходит

Мир | Читати новину українською
Меркель безжалостно раскритиковала мировых лидеров и ЕС - что происходит Ангела Меркель (фото — flickr.com)

18 июня в парламенте ФРГ немецкий канцлер Ангела Меркель выступила с шокирующим заявлением — она набросились с обвинениями на европейскую власть, а также обратила внимание на то, что пандемия коронавируса стала самым масштабным вызовом, с которым Евросоюз столкнулся в своей истории. Кроме того, она пожаловалась на то, что ЕС достойно не смог справиться с этой серьезной проблемой, которая унесла жизни почти полмиллиона человек. Также лидер ФРГ коснулась вопросов, которые, по ее словам, будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете Европейского союза. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект. Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", — подчеркнула Ангела Меркель. 

По ее мнению, последствия пандемии также продемонстрировали, что Европа должна взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе. Кроме того, канцлер ФРГ пожаловалась, что авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.

"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", — заявила Меркель. 

Также, лидер ФРГ подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире. Стоит отметить, что недавно многие европейские лидеры, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрона, призвали Евросоюз лучше готовиться  к предстоящим пандемиям.

Как известно, 22 марта мир потрясла резонансная и неожиданная новость — стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель приняла решение пойти на домашний карантин, поскольку оказалась под угрозой заражения COVID-19. Уже 17 июня лидер ФРГ провела первую личную встречу после длительного карантина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что второй волны пандемии коронавируса осенью-зимой 2020 года, возможно, удастся избежать — вирусологи уже озвучили неожиданный прогноз.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ангела Меркель, ФРГ, Германия, ЕС, Евросоюз, коронавірус, пандемия, карантин, мировые лидеры
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