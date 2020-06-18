Глава Кабмина срочно обратился к украинцам с важным сообщением

18 июня состоялось голосование Верховной Рады по обновленной программе деятельности Кабмина. Народные депутаты не поддержали планы правительства на год — за новый проект проголосовали лишь 207 народных избранников при необходимых 226 голосах. В связи с провалом голосования глава правительства Денис Шмыгаль срочно обратился к украинцам. Он уверил, что для Кабмина результаты голосования ничего не меняют — правительство продолжит выполнять намеченные задачи, передает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

Глава украинского правительства разочарован отклонением нардепами обновленной программы Кабмина. Он напомнил, что она была направлена на поддержку украинского производителя, малого и среднего бизнеса, энергетиков, фермеров, а также предусматривала еще много других шагов, которых ожидает общество. Шмыгаль подчеркнул, что его правительство не интересует иммунитет. По его словам, вся деятельность Кабмина направлена исключительно на благосостояние страны.

"Программа деятельности — это была возможность для депутатов продемонстрировать единство политикума и заботу о людях. И я благодарю тех народных избранников, которые поддержали наши совместные наработки", — раскритиковал Шмыгаль результаты голосования ВРУ.

Важно отметить, что за доработанную Кабмином программу проголосовали 176 депутатов фракции "Слуга народа", 17 нардепов из депутатской группы "Довира", 6 — из депутатской группы "Партия За майбутне", и 8 внефракционных нардепов. Против обновленной программы Кабмина выступили фракции "Европейская солидарность", ОПЗЖ, а фракции "Батькивщина" и "Голос" — воздержались. В частности, нардепы выступили с претензией к Кабмину из-за Арсена Авакова. Они считают, что он должен уйти в отставку с должности министра внутренних дел. При этом парламентарии "Евросолидарности" заявили, что собрали уже 80 подписей за отставку Кабмина Дениса Шмыгаля.

Напомним, новая программа правительства расширена до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%. Первую программу действий правительства в Раде назвали "рефератом" и отправили на доработку по просьбе самого Шмыгаля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский просил депутатов фракции "Слуга народа" поддержать на голосовании программу Кабмина. Также он призывал проголосовать за кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки.