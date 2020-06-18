Генассамблея ООН приняла чрезвычайно важное для Украины решение

Генассамблея ООН — главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций — в ходе тайного голосования избрала президента 75-й сессии. Им станет представитель Турции Волкан Бозкир, который стал первым турецким дипломатом, который получил такую высокую должность В Украине назвали чрезвычайно важным это решения для нашей страны. Официальный Киев поприветствовал результаты голосования, которое, несмотря на пандемию, было проведено по всем утвержденным принципам избирательного процесса. В частности, на решение Генассамблеи ООН отреагировала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, сообщает ONLINE.UA.

"Хорошие новости ООН! Представитель Турции Волкан Бозкир был избран Президентом 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре 2020 года. За него проголосовали 178 среди 193 стран-членов ГА ООН. Искренне поздравляю Турцию с этим избранием! Для Украины это избрание является чрезвычайно положительной новостью", — написала Джапарова в соцсети.

Пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что в штаб-картире ООН, несмотря на коронавирусный карантин, придумали как сохранить институт тайного голосования в рамках избирательного процесса как один из основных элементов ее демократического характера работы. Он пояснил, что во время голосования в зале ООН находились по одному делегату от каждой страны, которые приняли участие в голосовании по трем направлениям.

Кроме президента 75-й сессии Генассамблеи ООН, были избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН на 2021–2022 годы. Ими станут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия, а также одна из стран Африки, которую определят во втором туре голосования.

Напомним, председатель Генеральной Ассамблеи избирается с соблюдением принципа ротации между пятью региональными группами. В этот раз на место председателя был лишь один кандидат — турецкий представитель Волкан Бозкыр, который является председателем комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский отреагировал на громкое решение Совбеза ООН.