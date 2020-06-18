Генассамблея ООН приняла чрезвычайно важное для Украины решение

Генассамблея ООН — главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций — в ходе тайного голосования избрала президента
"Хорошие новости ООН! Представитель Турции Волкан Бозкир был избран Президентом
75-йсессии Генассамблеи ООН, которая начнется в сентябре 2020 года. За него проголосовали 178 среди 193 стран-членов ГА ООН. Искренне поздравляю Турцию с этим избранием! Для Украины это избрание является чрезвычайно положительной новостью", — написала Джапарова в соцсети.
Пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в свою очередь подчеркнул, что в штаб-картире ООН, несмотря на коронавирусный карантин, придумали как сохранить институт тайного голосования в рамках избирательного процесса как один из основных элементов ее демократического характера работы. Он пояснил, что во время голосования в зале ООН находились по одному делегату от каждой страны, которые приняли участие в голосовании по трем направлениям.
Кроме президента
Напомним, председатель Генеральной Ассамблеи избирается с соблюдением принципа ротации между пятью региональными группами. В этот раз на место председателя был лишь один кандидат — турецкий представитель Волкан Бозкыр, который является председателем комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции.
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