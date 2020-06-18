Власти США сделали последнее предупреждение Зеленскому - в чем дело

Недавно европейская политическая элита сделала жесткое предупреждение команде президента Украины Владимира Зеленского — в Евросоюзе заявили, что будут внимательно следить за делом бывшего украинского лидера и действующего нардепа Петра Порошенко. Кроме того, там предостерегли от его преследования в целях политической борьбы. Власти США также продемонстрировала официальному Киеву, что внимательно следят абсолютно за всем действиями Владимира Зеленского. Так, 18 июня посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратило внимание на то, что система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов. Это отмечается в обнародованном на официальной странице в Facebook заявлении посольства, передает ONLINE.UA.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", — заявили американские дипломаты.

Стоит обратить внимание на то, что Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность из-за политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, недавно от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, а также бывший президент Польши Александр Квасневский.

"Среди общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться как средство политической борьбы", — заявили в ЕС.