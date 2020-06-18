В МВД удивили резонансным заявлением об отставке Авакова

В чевтерг, 18 июня, в Киеве прошла очередная акция за отставку главы МВД Арсена Авакова. Активисты собрались у стен Верховной Рады, где сегодня голосовали за обновленную программу провительства, принятие которой обеспечило бы годовой иммунитет для министра внутренних дел. Украинцы требуют от народных депутатов уволить Авакова с его должности и тем самым начать полицейскую реформу в Украине. Организаторы мероприятия отмечают, что Аваков лично отвечает за преступления, которые происходят в полиции, и именно поэтому он должен уйти с должности. На это требование уже отреагировали в МВД. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко уверил, что Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" главой МВД — как только ему найдут достойную замену, он покинет пост. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — заявил Геращенко.

Важно отметить, что Верховная Рада не поддержала обновленную программу правительства, а значит кабмин не получил годовой иммунитет. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уверил, что его правительство продолжит работу, так как его не интересует иммунитет, ведь вся деятельность Кабмина направлена исключительно на благосостояние страны.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Это предложение внесла партия "Голос", которая собрала необходимое количество подписей для того, чтобы документ был рассмотрен.

Но важно понимать, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра. Это уже неоднократно пояснил спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский пояснил, почему Авакова не отправляют в отставку. Президент считает его лучшим министром внутренних дел, которому нет замены.