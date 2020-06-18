Верховная Рада оперативно отреагировала на требование Зеленского относительно ГИА

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский озвучил новое крайне неожиданное предложение — он предложил Верховной Раде Украины освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации. Таокж глава государства хотел внести изменения в закон "Об образовании", установив, что именно Кабинет министров сможет определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса. Уже 18 июня стало официально известно, что украинский парламент поддержал предложение президента об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. За такое решение в целом проголосовали 356 народных избранников. Кроме того, депутаты проголосовали и за законопроект об окончании 2019/2020 учебного года. Об этом сообщает ONLINE.UAз ссылкой на сайт ВРУ.

Стоит отметить, что 17 июня законопроект внес в парламент украинский лидер. Отмена обязательного прохождения ГИА связана с пандемией коронавируса. В тексте документа отмечается, что выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию. Поэтому, — теперь выпускники могут выбирать способ оценки своих результатов обучения — путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО. Что важно понимать, в Министерстве образования и науки поддержали это предложение. До конца июня выпускники получат аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА будет стоять пометка "освобожден".

Стоит отметить, что проведение внешнего независимого оценивания находится под вопросом из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в нашей стране. В Кабмине объяснили, при каких условиях ВНО не отменят. Представитель Минздрава Виктор Ляшко отметил, что прежде всего речь идет о количестве случаев инфекции менее чем 60 на 100 000 населения. Глава ведомства Максим Степанов недавно также заявил, что проведение ВНО в текущем году будут обсуждать до 20 июня — именно в этот день правительство примет окончательное решение.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно представитель Минздрава Виктор Ляшко неожиданно для всех заявил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 ТЫС человек.