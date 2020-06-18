В Украине появился новый праздник - Зеленский уже подписал указ

В пятницу, 19 июня 2020 года, украинцы будут отмечать новый праздник — День фермера. Соответствующий указ сегодня подписал украинский глава Владимир Зеленский. Новый праздник назначен на эту дату не случайно. Его приурочили к дню принятия закона о фермерском хозяйстве в Украине, что произошло 17 лет назад — в 2003 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", — говорится в указе Зеленского.

Празднование Дня фермера в Украине ввели с целью содействия развитию фермерского движения и в поддержку инициативы общественности. По данным Кабмина, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 47 тысяч фермерских хозяйств, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Стоит отметить, что 21 мая стало известно, что украинское правительство наконец утвердило процедуру предоставления государственной поддержки для предпринимателей аграрно-промышленного комплекса. 4,2 млрд грн в бюджете выделили на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн пойдут на программу по удешевлению кредитов. В частности, эта кредитная программа предусматривает:

компенсацию процентов по кредитам для агропредприятий с ежегодным оборотом до 20 млн грн без ограничений по целевому использованию кредитов. Государство будет компенсировать до 1,5 учетной ставки НБУ, конечная стоимость кредита для сельхозпроизводителя не будет превышать 5%;

компенсацию процентов по кредитам на развитие животноводства, в том числе "нишевые" направления — овцеводство, козоводство, пчеловодство, звероводство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 млн грн;

компенсацию процентов по кредитам на покупку сельхозземель. Распространяется на агропроизводителей различных форм хозяйствования. Сумма компенсации процентов не будет превышать 5 млн грн в год.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в июне у украинцев будет несколько дополнительных выходных по случаю государственных праздников. Всего в 2020 году украинцы будут отдыхать более ста дней, некоторые из которых станут дополнительными выходными на праздники, которые выпадают на субботу или воскресенье.