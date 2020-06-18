Суперкубок УЕФА 2020 официально перенесли - где и когда состоится матч

Исполком УЕФА принял решение относительно несыгранных поединков Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфиналы – 10-11 августа, полуфиналы состоятся 16-17 августа, а финал – 21 числа. В связи с переносом матчей Лиги Европы пришлось сместить и матч за Суперкубок УЕФА 2020, за который сразятся победители Лиги Чепмионов и Лиги Европы. Он состоится 24 сентября на стадионе "Пушкаш Арене" в Будапеште, а не 12 августа в Порту, как планировалось ранее. Он начнется в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Союза европейский футбольных ассоциаций.

В УЕФА также представили предварительный график Суперкубка на следующие годы. В 2021 году по плану решающий матч будет проходить в Белфасте, в 2022 году — в Хельсинки, а в 2023 году — в Казани.

Напомним, текущим обладателем Суперкубка является английская команда "Ливерпуль", которая 14 августа 2019 года победила "«Челси" со счетом 2:2 в серии пенальти 5:4. Впервые Супекубок УЕФА разыгрывали в 1973 году — его первым обладателем является амстердамский "Аякс".

Важно отметить, что Суперкубок — переходящий приз. Взамен переходящего приза навсегда вручается его копия. В случае завоевания каким-либо клубом переходящего приза 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности приз остается в этом клубе навечно. Впервые его получил на вечное хранение "Милан" в 2007 году после победы над "Севильей" (3:1). В 2015 году трофей получила "Барселона" после пятой победы в общей сложности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что финал Кубка Украины по футболу перенесли. Матч состоится во Львове, а не в Тернополе, как планировалось изначально. Борьба в полуфинале Кубка Украины будет проводиться между парами "Проходы" — "Динамо" и "Мариуполь" — "Ворскла".