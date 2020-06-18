На кого повесят все провалы Зеленского - эксперт озвучил смелый прогноз

О вероятной отставке Кабинета министров Дениса Шмыгаля в Верховной Раде заговорили еще месяц назад, однако тогда это были лишь безосновательные угрозы. 18 июня украинский парламент вновь отказался поддержать программу деятельности правительства, таким образом лишив его годового иммунитета. Это событие ярко иллюстрирует тот факт, что угрозы ВРУ могут очень скоро стать реальностью, а Дениса Шмыгаля ждет судьба его предшественника Алексея Гончарука. Экономический эксперт Тарас Козак внимательно оценил ситуацию в стране — он прогнозирует, что, вполне возможно, Кабмин Шмыгаля будет руководить страной еще несколько месяцев. По мнению специалиста, правительство будет "слито" осенью — где-то перед местными выборами, которые предварительно запланированы на 25 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам Козака, тогда назначат новых министров, а на правительство Шмыгаля "повесят" все проблемы. В некоторых из них он действительно объективно виноват, но часть — это последствия COVID-19 . "Думаю, что Кабмин Шмыгаля "выгребет" и за себя, и за все, что произошло в стране. Это, пожалуй, будет последняя возможность Зеленского еще раз снять с себя ответственность", — заявил экономист. По мнению эксперта, то, что ВРУ не одобрит программу действий правительства, было ожидаемым. Однако нужно не забывать о том факте, что все этот документ стал значительно лучше, детальнее, чем его первая версия. Козак уверяет, что первую версию отклонили, в частности, с экономической точки зрения. Однако во вторую уже вмешалась политика. За 100 дней Кабмин успел со многими "побить горшки", у людей нет ощущения свежести и доверия.

"Только 2/3 слуг народа поддержали программу действий Кабмина, поскольку внутри политсилы есть понимание, что она должна быть существенной. В программах правительств Тимошенко, Азарова, Яценюка также, например, было немного цифр. Но времена меняются, нардепы становятся более требовательными. Сегодня текст "за все хорошее против всего плохого" не проходит. Надо четко говорить. Не просто "выше качество жизни украинцев", например, а в чем она будет заключаться, какой ценой, что конкретно надо сделать", — подчеркнул Козак.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 июня Верховная Рада оперативно отреагировала на экстренное требование Владимира Зеленского и приняла новое важное решение.