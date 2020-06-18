Это новая аннексия - Путин принял новое скандальное решение против Украины

Российский глава Владимир Путин любыми способами пытается добиться обнуления своего президентского срока, что должно решиться на голосовании 1 июля. Но россияне не спешат поддерживать галву Кремля, поэтому он решил прибегнуть к помощи жителей оккупированного Донбасса, которым навязал российские паспорта. Он решил разрешить украинцам с паспортами РФ голосовать за изменение Конституции РФ, так как уверен в их поддержке. В Германии считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать Украину и призывают канцлера ФРГ Ангелу Меркель отреагировать на скандальные намерения Путина. Официальный Киев считает, что сегодня Кремль демонстрирует новую аннексию украинского региона. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

Политический обозреватель издания Юлиан Репке напомнил, что уже около 200 тысяч украинцев получили незаконные российские паспорта, а тут еще Путин внезапно дал им право голоса на конституционном голосовании РФ. Эксперт по Украине берлинского Центра Liberale Moderne Николаус фон Твикель допускает, что план путина сработает и украинцы с Донбасса проголосуют за его "обнуление".

Член Комитета по иностранным делам Бундестага и представитель по вопросам Восточной Европы от партии Зеленых в Бундестаге Мануэль Саррацин после нового скандального решения Путина срочно обратился в федеральное правительство, в частности, к канцлеру Ангеле Меркель и министру иностранных дел Гайко Маасу с требованием окончательно признать, что Путин не хочет мира на востоке Украины.

"Кремль, очевидно, хочет использовать весь свой инструментарий для фальсификации результатов конституционного референдума. А то, что Путин также планирует привлечь людей из Донбасса к референдуму, может рассматриваться "только как дальнейший шаг в подготовке к аннексии Донбасса", — считает Саррацин.

На ситуацию с массовой выдачей паспортов РФ на Донбассе и привлечением украинцев к конституционному голосованию в РФ отреагировал и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он призвал правительство Германии немедленно прекратить эту преступную политику Кремля о выдаче паспортов.

"Массовая выдача российских паспортов украинским на оккупированных территориях в Донбассе — это "ползучая новая аннексия Востока Украины", — считает дипломат.

В то же время в МИД Германии уверили, что Германия поддерживает восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины и отвергает меры, которые ставят под сомнение этот суверенитет. В ведомстве подчеркнули, что упрощенное предоставление российского гражданства гражданам Украины, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, противоречит духу и целям Минских соглашений и представляет собой нарушение суверенитета Украины.

Но Юлиан Репке допускает, что подобный ответ Берлин напрямую никогда не озвучивал Кремлю. Политический обозреватели напомнил, что режим Путина в последние годы принял новые меры для нарушению суверенитета Украины, но Германия и Европейский Союз не вводили новых санкций против Москвы с 2015 года.

Напомним, Путин в начале года решил изменить Конституцию РФ, чтобы обнулить свой президентский срок. Пандемия коронавируса едва не поломала его планы, так как провести голосование стало невозможным. Но чтобы добиться цели, глава Кремля решил отменить карантин в РФ, заявив, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а число больных в РФ ежедневно увеличивается на 8-10 тысяч. Такой хитрый трюк позволил ему назначить голосование на 1 июля, причем поддержать правки в основной закон России граждане могут прямо из дома, поскольку недавно Путин разрешил им голосовать дистанционно, опасаясь низкой явки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин принял новое скандальное решение против Украины — он решил провести голосование за изменение Конституции РФ в украинском Крыму.