Почему европейцы более уязвимы к коронавирусу - исследование потрясло мир

Европейцы, которые заразились COVID-19 , в 3-6 раз чаще страдают от потери обоняния и вкуса, чем жители других континентов. Ученые еще давно обратили внимание на то, что после того, как коронавирус SARS- CoV-2 попадает в организм человека, у него появляется целый ряд симптомов, ранние и распространенные из которых — это потеря обоняния и ухудшение вкуса. Первые наблюдения за больными в Европе подтвердили тот факт, что подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19 . Но проблемы с обонянием и вкусом у азиатов и африканцев были характерны только для 6-15% больных. Это отмечается в исследовании медиков из США и Польши под руководством профессора университета Невады в Рено, передает ONLINE.UA со ссылкой на medRxiv.

"Эти различия вряд ли связаны с эволюцией самого вируса, скорее, их причина кроется в генетических различиях между этническими группами", — говорят ученые.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что вирус "использует" обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве своеобразных «ворот», с помощью которых он проникает в мозг человека и распространяется по нервной системе. По словам ученых, это может объяснить, почему по странам Европы и США эпидемия COVID-19 распространялась гораздо быстрее, чем это происходило в Китае и других азиатских странах.

Стоит обратить внимание на то, что в Великобритании ученые начали тестировать на людях вакцину от COVID-19 . Для первого этапа тестирования были отобраны 300 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет. Если испытание даст положительный результат, число добровольцев увеличат еще на 6 тыс. Кроме того, 17 июня глава ВОЗ Тедрос Гебреисус ошеломил мир громким заявлением — он отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Глава ВОЗ назвал их "научным прорывом", ведь теперь у людей появилась реальное оружие против коронавируса.