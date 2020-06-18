Отставка Авакова - Зеленский наконец-то выдвинул жесткое требование

Возможная отставка главы МВД Арсена Авакова — одна из самых резонансных тем, которую обсуждают как влиятельные политики, так и простые украинские граждане. Несмотря на все скандалы и конфликты, которые были непосредственно связаны с министром внутренних дел и его ведомством, очень мало людей верят в то, что Авакова могут уволить, ведь президент страны Владимир Зеленский считает его "самым мощным министром". Однако недавно ситуация неожиданно обострилась, поскольку украинский лидер назвал свои партии "Слуга народа" условия, при которых возможно рассмотрение отставки действующего главы МВД Арсена Авакова. В первую очередь, это недовольство его работой большинства парламентариев провластной политической силы. Такими данными поделились народная избранница от "СН" Евгения Кравчук во время брифинга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал".

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на пост министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем просто отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", — рассказала политики.

Стоит обратить внимание на то, что комитет украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановление об увольнении Арсена Авакова. Однако его будут рассматривать только 1 июля.