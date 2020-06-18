Команда Меркель начала угрожать Путину - что случилось

Не успела команда главы Кремля Владимира Путина оправиться после громкого международного конфликта с Чехией, как на официальной Москве начали озвучивать серьезные угрозы немецкие власти. Так, 18 июня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Вену сделал последнее предупреждение Кремлю — представитель канцлера Ангелы Меркель заявил, что Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Федеральное правительство оставляет за собой право предпринять дальнейшие меры в этом деле", — заявил немецкий дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что в этот же день издание Der Spiegel рассказало об обвинениях, которые прокуратура Германии предъявила гражданину России в связи с убийством Хангошвили. Согласно предварительным данным, генеральный прокурор Петер Франк и его подчиненные пришли к выводу, что преступление было совершено по заказу российского правительства.

Как известно, гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Команда Владимира Путина заявляет о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро. Кроме того, глава Кремля 10 декабря по итогам встречи нормандской четверки в Париже пожаловался на то, что официальная Москва "неоднократно поднимала вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита и убийцы".

Что интересно ранее стало известно, что по приказу лидера Чечни россияне готовили убийство грузинского ведущего Георгия Габунии, который стал известен после публичного ругательства в адрес президента РФ в прямом эфире. Однако украинским спецслужбам удалось разрушить планы Кремля и спасти жизнь журналиста.