Наконец-то дождались - россияне высмеяли новое решение Кремля

18 июня в России официально разблокировали мессенджер Telegram, который Роскомнадзор пытался заблокировать с 2018 года, но россияне умело обходили блокировку. В российском надзорном ведомстве заявили, что договорились с Генпрокуратурой больше не противодействовать работе мессенджера Павла Дурова в РФ. Россияне высмеяли новое решение Кремля, назвав его очередным посмешищем на весь мир. О решение разблокировать Telegram в РФ сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", — говорится в сообщении российского надхорного ведомства.

Напомним, Telegram был заблокирован в РФ еще в апреле 2018 года по требованию Роскомнадзора из-за того, что Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В ФСБ утверждали, что мессенджер якобы был использован для организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Но создатель мессенджера Павел Дуров наотрез отказался идти на требования российских властей. Он заявлял об отсутствии технической возможности для передачи ключей силовикам и о том, что исполнение такого требования нарушило конституционную статью о тайне переписки.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить 30 миллионам россиян более комфортно использовать сервис. Пользу сервиса оценили и депутаты Госдумы РФ, так как чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер как один из своих основных информационных ресурсов. В связи с чем 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России.

Россияне смеются над этим решением, но в то же время и возмущаются тем, что за годы "блокировки" Telegram в России были выделены большие деньги на это "унылое мероприятие". Они считают, что эти деньги не мешало бы вернуть в бюджет.

"Лучше бы 1 апреля бы это сделали, не так смешно бы было", "Скоро они признают таблицу умножения!", "Звучит примерно как Рогозин разрешил Маску запускать ракеты", "Устроили посмешище на весь мир", "В переводе на обыденный: РКН признал, что обосрался. Так пусть денежки вернет!", "Роскомнадзор разрешил гражданам, на кухне, критиковать власти", — комментируют россияне очередное решение Кремля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что россияне возмущены заявлением Путина о некритичности безработицы в России, где без работы остались более 10 млн человек.