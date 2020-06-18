Петру Порошенко выбирают меру пресечения - онлайн-трансляция

18 июня бывший президент Украины и действующий лидер партии "ЕС" Петр Порошенко пришел в Печереский районный суд, где ему выберут меру пресечения по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Согласно последним данным, политик находится в зале, под зданием — сотни его сторонников. Стоит обратить внимание на то, что меру пресечения депутату будет выбирать скандальный судья Сергей Вовк. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио. Свобода".

Что важно понимать, судья Вовк известен тем, что выбирал меру наказания для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко — фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета; приговорил к заключению Юрия Луценко; снимал арест с имущества нардепа-беглеца Александра Онищенко. Стоит также отметить, что ранее адвокат Порошенко Илья Новиков пожаловался на то, что недавно в СМИ был опубликован фейк со ссылкой на Офис Генерального прокурора, что в Печерский суд подано заявление о переносе заседания об избрании меры пресечения его подзащитному. Со ссылкой на то, что Порошенко не может появиться из-за похорон отца. По словам юриста, это — циничная ложь. Кроме того, он отметил, что защита Порошенко также не получал никаких уведомлений об этом ходатайстве, ни официальных, ни неформальных.

"Семья не просила об этом переносе. Мы считаем, что это манипуляция, и манипуляция очень лицемерная. Мы не просили и семья Порошенко не просила заботиться "таким образом об их чувства", — рассказал Илья Новиков.

Сам Петр Порошенко 18 июня начал утверждать, что против него возбудили дело из-за "разжигание религиозной розни", потому что Украина получила Томос.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю — за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины", — заявил политик.

Он также отметил, что наибольшая для него "награда" — это сесть за решетку за создание Православной церкви Украины.

Ранее ONLINE.UA публиковал прямую трансляцию допроса Порошенко в суде по делу о госизмене Януковича.