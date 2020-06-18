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Нужно вразумить Украину - у Путина занервничали из-за плана Зеленского

Политика | Читати новину українською
Нужно вразумить Украину - у Путина занервничали из-за плана Зеленского Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Команда российского президента Владимира Путина постоянно обвиняет официальный Киев в нарушении и игнорировании Минских соглашений по Донбассе. При этом сама Москва и поддерживаемые нею боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" с момента подписания договоренностей не выполняют их, из-за чего на Донбассе в зоне ООС продолжают почти каждый день гибнуть украинские защитники. Но, создавая видимость, реализации минского плана по урегулированию конфликта на Донбассе, у Путина регулярно выступают с циничными заявлениями и обращениями к Евросоюзу, чтобы дискредетировать украинскую власть в глазах международного сообщества. На этот раз с подобным заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Он призвал Запад вразумить Украину и принудить к выполнению Минских соглашений, которые были подписаны представителями Киева, боевиков ОРДЛО, а затем без изменений одобрены Совбезом ООН. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы слышим и заявления самого высокого уровня о том, что минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции в отношении России. Нашим западным коллегам, которые работают с Украиной, должно быть стыдно за таких подопечных. Мы не раз отправляли соответствующие сигналы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и в адрес ряда европейских столиц, прежде всего в Берлин и Париж, так как они являются соавторами минских соглашений… Это были сигналы о необходимости вразумить Украину, чтобы Киев перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от выполнения требований Совбеза ООН", — заявил Лавров.

Важно отметить, что в Киеве не собираются идти на поводу у Кремля и разрабатывают новые планы по Донбассу, чтобы как можно быстрее прекратить войну. В настоящее время команда Зеленского заняла наступательную активную позицию в дипломатии, чтобы заставить Россию пойти на конструктивные переговоры. В МИД Украины уверяют, что всезападные партнеры это видят и признают, что Украина реально хочет искать решение конфликта, пока в России заявляют о "плохой" Украине".

Впрочем, Лавров занервничал больше из-зазаявления заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Александра Мережко, который считает, что Минский договор для Украины необязателен. А до этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких". В Москве расценивают эти заявления, как "замораживание конфликта".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 июня лидеры Евросоюза срочно соберутся из-за Украины, чтобы обсудить состояние дел по выполнению Минских соглашений.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минские соглашения, Сергей Лавров, обвинение, Европа, ЛНР, ДНР, АТО, ООС, агрессия России против Украины
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