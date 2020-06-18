Генпрокурор Венедиктова резко изменила свою позицию относительно Порошенко - первые подробности

18 июня руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова вситупила с крайне неожиданным заявлением — она подчеркнула, что суду не нужно арестовывать бывшего президента Петра Порошенко на время следствия. Кроме того, она попросила судью отпустить политика под личное обязательство. Отмечается, что команда Венедиктовой внезапно изменила свое ходатайство и просит выбрать Порошенко более мягкую меру пресечения, а именно — в виде личного обязательства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заседание Печерского райсуда Киева.
Что важно понимать, позиция главы ОГП основывается на том, что бывший украинский лидер, а сейчас уже депутат, должен посещать заседания Верховной Рады, а также проводить встречи с избирателями. Также генпрокурор учла слова Петра Порошенко о том, что скрываться он не намерен.
"Мера пресечения, которую теперь предлагает прокуратура, будет предусматривать следующие обязательные меры для подозреваемого: прибывать по каждому требованию к правоохранителям и суду, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт", — говорится в сообщении.
После всех этих заявлений судья Печерского суда Киева неожиданно для всех перенес заседание по избранию меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко на 1 июля. На его решение сразу же отреагировал сам Петр Порошенко, когда вышел из залы суда.
"Они пытались дать нам взятки, заменить арест с содержанием под стражей на личное обязательство. Порошенко взяток не берет и брать не будет. Они это делают, чтобы исключить паспорт и не дать возможность Порошенко мобилизовать мир в поддержку Украины", — заявил Порошенко своим сторонникам.
Известно, что председательствующий судья Сергей Вовк отложил заседание до 1 июля на 14.00.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 июня экс-президент Украины и глава партии "ЕС" Петр Порошенко пришел в Печереский районный суд, где ему должны были избрать меру пресечения — онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.