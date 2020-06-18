Украина готовит России очередной неприятный сюрприз

Украина готовит несколько неприятных сюрпризов России. Украинская компания "Нафтогаз" изучает возможность подачи новых исков против российского "Газпрома", которые оцениваются в 17,3 млрд долларов. Кроме того, украинская компания хочет перенести точку продажи газа с западной на восточную границу Украины, а также планирует добиться, чтобы поставки газа в Украину осуществлялись не только "Газпромом", но и другими компаниями. Об этом 18 июня сообщила советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии по вопросу деятельности компании, передает ONLINE.UA.

"Говорить о том, что новые судебные процессы начаты — рано. Мы находимся на стадии оценки возможности начала этих судов, так как потенциальные судебные разбирательства могут быть "очень дорогостоящими". Поэтому, «никто не хочет терять деньги», не понимая, каким будет итоговый результат разбирательств", — пояснила планы "Нафтогаза" Зеркаль.

Также она подчеркнула, что компания не хочет раскрывать суть судебнх исков против "Газпрома", чтобы не предоставлять Газпрому возможностей для обвинения "в несоблюдении контрактных обязательств" в рамках газовых договоренностей 2019 года, когда "Нафтогаз" согласился отказаться от всех своих исковых заявлений против российской газовой компании.

О новых исках "Нафтогаза" против "Газпрома" ранее уже говорил бывший исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в феврале 2020 года. По словам Витренко, в новых исках речь пойдет злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и российской компании о переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

Напомним, 30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020 — 2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. Документом предусматривается отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков двух компаний, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от претензий по контрактам от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США сорвали намерения Путина по поставкам российского газа в Европу в обход Украины.