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Это неуважение - Россия вляпалась в новый международный скандал

Мир | Читати новину українською
Это неуважение - Россия вляпалась в новый международный скандал Керсті Кальюлайд (фото — з відкритих джерел)

Команда российского главы Владимира Путина регулярно оказывается в центре громких международных скандалов, которые мгновенно привлекают к себе внимание всего мира. Так, 18 июня официально стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии срочно вызвал посла РФ из-за предложения Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова — Риббентропа. Стоит обратить внимание на то, что соответствующий законопроект был представлен в российском парламенте 27 мая, а 9 июня он был единогласно одобрен комитетом Госдумы по международным делам и представлен для дальнейшего обсуждения. Что важно понимать, этот документ отзывает резолюцию Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которая недвусмысленно осудила пакт Молотова — Риббентропа и секретные протоколы к нему, передает ONLINE.UA.

"Мы выражаем недовольство рассмотренным в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно осудило пакт Молотова — Риббентропа. Этот пакт и секретные протоколы к нему прямо положили начало циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и подготовили почву для Второй мировой войны, которая стала одной из самых ужасных глав в нашей общей истории", — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Кроме того, он обратил внимание на то, что эта инициатива особенно нецелесообразна в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, когда так важно хранить в памяти всех жертв мировой войны.

"Надеюсь, что Россия не даст дальнейший ход этой инициативе, что является проявлением неуважения к жертвам режимов", — отметил Рейнсалу.

Что важно понимать, аналогичные дипломатические демарши сделали внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы. Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал попыткой фальсификации истории предложение об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова — Риббентропа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда канцлера Ангелы Меркель начала угрожать главе Кремля Владимиру Путину после очередного громкого скандала.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Эстония, послы, дипломатичний скандал, пакт Молотова-Риббентропа, скандал, конфлікт
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