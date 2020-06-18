Пришло время - эксперты предупредили весь мир о неминуемой катастрофе

У человечества осталось шесть месяцев 2020 года, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу, которая будет губительной для всего живого на планете. Глава Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль обратился с мощным призывом ко всему миру, у которого остался последний шанс, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Он убежден, что именно сейчас, когда власти разных стран по всему миру планируют потратить до девяти триллионов долларов для спасения экономики от коронавирусного кризиса, пришло время принять меры для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, иначе в будущем предотвратить неминуемую катастрофу уже не удастся. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

"Следующие три года определят ход следующих 30 лет и так далее. Если мы не примем меры — мы обязательно увидим восстановление выбросов. Если выбросы восстановятся, — очень трудно понять, как они будут снижаться в будущем. Вот почему мы призываем правительства принимать решения устойчивого восстановления", — предупредил Бироль.

Глава МЭА напомнил, что в апреле 2020 года выбросы СО2 в атмосферу сократились на 17% благодаря пандемии коронавируса, но сейчас они снова выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому он призывает власти разных стран обратить внимание на угрожающую климатическую ситуацию, для чего нужно создавать больше "зеленых" рабочих мест — проводить модернизацию зданий для повышения их энергоэффективности, устанавливать солнечные батареи и ветряные электростанции и сокращать инвестиции в любое производство, касающееся ископаемого топлива.

Но аналитики отмечают, что сейчас во всем мире нацелены на восстановление экономике, забыв о целях Парижского соглашения 2015 года, которые вскоре окажутся недостижимыми. По их данным государства уже начали инвестировать десятки миллиардов долларов в восстановление авиационной отрасли и промышленность с высокими углеродными выбросами.

Напомним, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли менее чем на два градуса Цельсия а, по возможности, до 1,5 градуса Цельсия. Для этого необходимо уменьшать выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива на 7,6% ежегодно. Однако до сих пор серьезных мер для этого принято не было.

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