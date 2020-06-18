Как бы выглядела Анджелина Джоли, если была бы мужчиной - фото взорвали сеть

Секс-символ Голливуда Анджелина Джоли всегда привлекала внимание миллионов поклонников из разных уголков планеты. Многие считают ее настоящим эталоном красоты, женщины стараются быть похожими на свою любимую актрису, однако все хорошо понимают, что второй Джоли уже не будет. Недавно фанаты звезды в сети предположили, что дочь актрисы хочет сменить пол. Ею может быть дочь Вивьен, поскольку она очень часто примеряет на себе мужские образы. Поклонники активно обсуждали эту тему, а потом решили выяснить, как бы выглядела сама Анджелина Джоли, если бы родилась мужчиной, или решила внезапно сменить пол. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"На фоне этих разговоров один из фан-клубов Анджелины Джоли опубликовал фото с фильтром, который превращает женские лица в мужские. В результате перед поклонниками появился очень красивый мужчина с короткими волосами, пухлыми губами и серыми глазами", — рассказывает издание.

Сама Анджелина Джоли на такой интересный эксперимент пока не отреагировала, однако ее преданные фанаты уже успели засыпать фото тысячами лайков и комментариев.

"Боже, это был бы самый красивый мужчина на планете!; кажется, я уже влюбилась, у нее есть старший брат, однако он не такой привлекательный; она идеальна в любом образе — с этим трудно не согласиться; красота — это красота, она любое тело, любое лицо сделает прекрасным; просто бомба; думаю, миллионы женщин уже пожалели, что Джоли не родилась мужчиною; просто фантастическая красота", — делятся впечатлениями фанаты голливудской актрисы.

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