Была надежда - в Минздраве экстренно обратились к украинцам

В Украине не только стремительно растет количество заболевших коронавирусом людей, но и увеличивается число пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Пока в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, поэтому если украинцы не начнут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, то Минздраву придется снова ужесточить карантин. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это может произойти уже 22 июня в некоторых регионах. Об этом он заявил на брифинге 18 июня, сообщает ONLINE.UA.

"В середине мая количество госпитализаций у нас сокращалось и была надежда, что агрессивность вируса сокращается. Но после четвертого этапа ослабления у нас наблюдается динамика роста госпитализаций, а каждый из 30 больных – умирает", – подчеркнул главный санитарный врач страны.

По словам Ляшко, Минздрав разработал 81 сценарий развития пандемии коронавируса в Украине, из них ретроспективно выбрано 3 сценария. По прогнозу ведомства, при условии соблюдения правил адаптивного карантина при умеренной сезонности коронавируса прогнозируется, что к концу года в Украине будет примерно 4000 умерших от COVID-19 . Но, показатель смертности может колебаться, если украинцы будут игнорировать рекомендации Минздрава.

"Сейчас в Украине умирает один больной 30. Специалисты надеялись на уменьшение агрессивности вируса из-за жары, но сегодняшняя динамика не подтверждает этих ожиданий. В Украине 70% смертей от COVID-19 приходится на людей в возрасте от 60 лет. При этом, если бы в стране не ввели жесткий карантин в марте, то от коронавируса умерли бы не менее 145 тысяч человек, а к 25 апреля отделения интенсивной терапии по всей стране были бы переполнены", — добавил Ляшко.

Напомним, в Украине уже неделю рекордно растет количество новых случаев заражения коронавирусом. Причиной тому, как считают в правительстве, стало ослабление карантинных мероприятий, которое многие восприняли как отмену карантина. В связи с ухудшением ситуации Кабмин накануне продлил адаптивный карантин до 31 июля. В частности, он предполагает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, а в транспорте запрет на перевозку пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.