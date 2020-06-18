НАТО уже подготовился - пришли неожиданные новости от Альянса

В последние дни ситуация с пандемией коронавируса в мире и в Украине заметно ухудшилась. Это не могла остаться без внимания самых влиятельных организаций и блоков. Так, 18 июня стало известно, что министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса. Эту информацию уже официально подтвердив генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам министерской видеоконференции. Кроме того, глава Альянса обратил внимание на то, что министры согласовали 3 важные решения: новый операционный план для оказания поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования и фонд для приобретения критически важных предметов медицинского назначения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт НАТО.
"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы подтвердить, что наши силы остаются готовыми ответить на любую угрозу. Важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратилась кризис безопасности", — заявил Йенс Столтенберг.