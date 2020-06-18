НАТО уже подготовился - пришли неожиданные новости от Альянса

В последние дни ситуация с пандемией коронавируса в мире и в Украине заметно ухудшилась. Это не могла остаться без внимания самых влиятельных организаций и блоков. Так, 18 июня стало известно, что министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса. Эту информацию уже официально подтвердив генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам министерской видеоконференции. Кроме того, глава Альянса обратил внимание на то, что министры согласовали 3 важные решения: новый операционный план для оказания поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования и фонд для приобретения критически важных предметов медицинского назначения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт НАТО.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы подтвердить, что наши силы остаются готовыми ответить на любую угрозу. Важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратилась кризис безопасности", — заявил Йенс Столтенберг.

Кроме того, он в очередной раз напомнил, что блок играет ключевую роль в поддержании гражданского ответа на пандемию, включая доставку самолетами необходимого медицинского оборудования, транспортировки пациентов и создание полевых госпиталей. Что интересно, Йенс Столтенберг еще в мае предупреждал международное сообщество, что НАТО уже всерьез готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и активно и слаженно работает над тем, чтобы помочь союзникам и партнерам повысить их стойкость в борьбе с вирусом. Уже тогда стороны детально обсуждали последствия пандемии COVID-19 для безопасности ЕС и НАТО.

Стоит обратить внимание на то, что 18 мая министры обороны стран НАТО также согласовали пакет мер в ответ на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение власти РФ.