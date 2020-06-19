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Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня

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Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня Фото: pixabay.com

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает обостряться — в пятницу, 19 июня, выявлено 921 новый случай заражения — это абсолютный антирекорд в нашей стране. Общее количество заболевших уже достигло 34 984 человек, из них 985 человек умерли из-за осложнений, вызваных коронавирусной болезнью. Уже 16033 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные МЗ.

По состоянию на 19 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

 Винницкая область — 1596 случаев;
Волынская область — 1673 случая;
Днепропетровская область — 1021 случай;
Донецкая область — 350 случаев;
Житомирская область — 1201 случай;
Закарпатская область — 1960 случаев;
Запорожская область — 547 случаев;
Ивано-Франковская область — 1940 случая;
Кировоградская область — 604 случая;
м. Киев — 4176 случаев;
Киевская область — 2142 случая;
Львовская область — 3540 случаев;
Луганская область — 71 случай;
Николаевская область — 338 случаев;
Одесская область — 1200 случаев;
Полтавская область — 289 случаев;
Ровенская область — 2693 случая;
Сумская область — 246 случаев;
Тернопольская область — 1605 случаев;
Харьковская область — 1744 случая;
Херсонская область — 185 случаев;
Хмельницкая область — 608 случаев;
Черновицкая область — 4211 случаев;
Черкасская область — 585 случаев;
Черниговская область — 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

Стоит обратить внимание на то, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 8 млн 576 тыс. Активными остаются 3 млн 607 тыс случаев заболевания. Умерли от осложнений COVID-19 уже 456 тыс человек, вылечились — 4 млн 513 тыс человек. За последние сутки зарегистрировали 140 тыс новых заражений и 5126 смертей. Лидером по темпам распространения болезни остаются США и Бразилия — 28 и 23 тыс соответственно. За это время в Индии зафиксировали почти 14 тыс, в России — 7,7 тыс, в Пакистане — 5,3 тыс, в Мексике — почти 5 тыс. 18 июня в Бразилии умерло рекордное количество людей — 1204 человека. В Мексике погибли 770 больных, в США — 747, в Индии — 342.  

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня (1)

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 тыс человек. 

"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового", — официально заявил он.
Также заместитель Максима Степанова подчеркнул, что основной причиной такого роста является ослабление карантина, а не увеличение тестирований. Кроме того, он напомнил, что заработали метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.
Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня (2)
В Украине наблюдается тенденция к значительному увеличению госпитализации больных. Если раньше фиксировалось до 100 госпитализированных за сутки, то сегодня — 190. Также растет количество случаев заболевания пневмонией (с 200 случаев до 600-700). Ежедневно на аппарате ИВЛ находится 90 больных. Также недавно стало известно, что Институт микробиологии НАН по заказу Минздрава разрабатывает политестсистему, которая будет использована в новом сезоне гриппа и гриппоподобных заболеваний.
Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня (3)
Как сообщал ONLINE.UA, команда специалистов Гарвардской Медицинской школы предположила , что коронавирус COVID-19 мог распространяться в китайском городе Ухань еще с августа 2019 года. 
Источник: ONLINE.UA
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Обновлено:09:11, 19.06.2020

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