Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 19 июня

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает обостряться — в пятницу, 19 июня, выявлено 921 новый случай заражения — это абсолютный антирекорд в нашей стране. Общее количество заболевших уже достигло 34 984 человек, из них 985 человек умерли из-за осложнений, вызваных коронавирусной болезнью. Уже 16033 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило
По состоянию на 19 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Винницкая область — 1596 случаев;
Волынская область — 1673 случая;
Днепропетровская область — 1021 случай;
Донецкая область — 350 случаев;
Житомирская область — 1201 случай;
Закарпатская область — 1960 случаев;
Запорожская область — 547 случаев;
Ивано-Франковская область — 1940 случая;
Кировоградская область — 604 случая;
м. Киев — 4176 случаев;
Киевская область — 2142 случая;
Львовская область — 3540 случаев;
Луганская область — 71 случай;
Николаевская область — 338 случаев;
Одесская область — 1200 случаев;
Полтавская область — 289 случаев;
Ровенская область — 2693 случая;
Сумская область — 246 случаев;
Тернопольская область — 1605 случаев;
Харьковская область — 1744 случая;
Херсонская область — 185 случаев;
Хмельницкая область — 608 случаев;
Черновицкая область — 4211 случаев;
Черкасская область — 585 случаев;
Черниговская область — 459 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 8 млн 576 тыс. Активными остаются 3 млн 607 тыс случаев заболевания. Умерли от осложнений
Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 тыс человек.
"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового", — официально заявил он.