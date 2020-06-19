Украина требует - Зеленский выступил с бескомпромиссным заявлением

Глава государства Владимир Зеленский выступил с громким заявлением — он отметил, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Восточное партнерство полезно для нашей страны, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе. Это заявление президента прозвучало во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента, а также на страницу в Twitter главы государства.

«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский решил напомнить ЕС, что с начала целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц. Также глава государства подчеркнул, что уверен в силах ЕС, которые могут совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

«Эта встреча — прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории», — добавил украинский лидер.

Не забыл также Владимир Зеленский поблагодарить Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая является важной и своевременной для нашей страны. Кроме того, Украина рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в закупке вакцины против коронавируса, как только она будет изготовлена. Владимир Зеленский отметил, что наша страна со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. Как известно, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

«Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален как никогда», — подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, лидеры стран-членов ЕС 19 июня срочно соберутся, что обсудить состояние дел по выполнению Минских соглашений. Это отмечается в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов блока.