Три дела уже закрыли - генпрокурор Венедиктова удивила новостями относительно Порошенко

Руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова неожиданно для всех назвала три уголовных производства против бывшего украинского лидера и главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли за отсутствием состава преступления. Стоит обратить внимание на то, что это ее заявление прозвучало после неожиданного изменения позиции относительно Порошенко. Так, 18 июня генпрокурор в Печерском суде официально заявила, что не нужно арестовывать бывшего президента Петра Порошенко на время следствия. Также она призвала судью отпустить политика под личное обязательство. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОГП.

"На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия — эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР жалобой Андрея Портнова", — заявила Ирина Венедиктова.

Кроме того, она отметила, что против бывшего президента на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.

Стоит напомнить, что 18 июня в Печерском суде началось избрание Петру Порошенко меры пресечения. Ранее ОГП утверждал, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей, однако этого не произошло. В этот же день бывший президента заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", потому что Украина получила Томос. Судья решил перенести заседание по избранию меры пресечения пятомУ президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские лидеры озвучили новое жесткое предупреждение команде главы государства ВладимирВ Зеленского — в ЕС обратили внимание на то, что будут внимательно следить за делом бывшего украинского лидера и действующего нардепа Петра Порошенко. Стоит отметить, что с подобным заявлением также выступили США.