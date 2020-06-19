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Путин шокировал мир заявлением об оккупации других стран - что известно

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Путин шокировал мир заявлением об оккупации других стран - что известно Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российская власть по состоянию на 2020 год объявила себя наследницей СССР, поэтому искажает всю память о поступках советского Кремля. Накануне президент Владимир Путин написал статью, где оправдал оккупацию Балтии в 1940 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The National Interest — американское издание, которое обнародовало материал.

Статья получила название "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". Прежде всего президент страны-агрессора уделил внимание предпосылкам катастрофического конфликта, в том числе и преступному пакту Риббентропа-Молотова.

Путин назвал аннексию Балтии "присоединением", которое соответствовало позиции местной власти и даже якобы не нарушало "международное и государственное право того времени".

Напомним, пакт Молотова-Риббентропа вместе с секретным протоколом подписали 1939 года. По нему Латвия, Литва и Эстония принадлежали к сфере влияния СССР. В этом же году Кремль использовал свое давление для размещения в балтийских странах военного контингента с правом выхода к портам.

Позже советская власть, имея многотысячное военное присутствие, фактически спровоцировала развал правительств стран и внеочередные выборы. Накануне марионетки, которые пошли на сотрудничество со сталинской администрацией, сняли запрет на участие в борьбе для коммунистических партий. На выборах они предсказуемо победили, а позже — уже на правах полномочной власти — направили официальное обращение в Москву с просьбой принять страну в ряды СССР.

Интересно, что именно балтийская тройка стала странами, которые фактически скорей за другие вышли из состава СССР.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия наконец-то призналась, что Красная армия оккупировали Польшу после Второй мировой войны. В российском МИД согласны, что освобождение Варшавы от нацистских оккупантов Советским Союзом не принесло стране свободы. В Варшаве поблагодарили Москве за долгожданное признание — там считают, что "это верный шаг в сторону общей правды о 1945 год".

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Россия, Балтия, оккупация, Вторая мировая война, Литва, Эстония
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