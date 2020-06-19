Предатель и дурак - в команде Трампа вспыхнул новый скандал после заявлений о Зеленском

Международное сообщество всколыхнул новый скандал после того, как бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что президент США беззастенчиво давил на команду украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на своих политических конкурентов. Кроме того, Болтон утверждает, что Дональд Трамп никогда не хотел вводить санкции против РФ и всегда крайне положительно относился к главе Кремля Владимиру Путину. Все эти утверждения не могли оставаться без реакции администрации президента Штатов. Так, глава Госдепа Майк Помпео назвал бывшего советника Трампа Джона Болтона "предателем, который нанес ущерб Америке". Ситуацию прокомментировал также сам Дональд Трамп, передает ONLINE.UA.

Майк Помпео назвал бывшего советника президента Трампа Джона Болтона "предателем, который нанес ущерб Америке", а его заявления "ложью" после распространения в СМИ отрывков из мемуаров Болтона с острой критикой в адрес Дональда Трампа.

"Я не читал его книгу, но судя по отрывкам, которые опубликованы — Джон Болтон распространяет ряд лживых фактов, полностью искаженную полуправду и откровенную ложь. Это одновременно грустно и опасно, что в своей финальной публичной роли Джон Болтон стал предателем, который нанес ущерб Америке, подорвав доверие народа. К нашим друзьям во всем мире: знайте, что настоящая Америка президента Дональда Трампа — это сила, которая выступает за лучшее в этом мире", — написал Помпео.

Дональд Трамп также разнес вдребезги новую книгу Джона Болтона.

"Чрезвычайно скучная" книга чудака Джона Болтона слепленная из лжи и фейковых историй. Он отзывался обо мне крайне хорошо, пока я не уволил его. Недовольный скучный дурак, который только хотел войны", — написал Дональд Трамп.

Согласно последним данным, Департамент юстиции уже начал расследование, нарушил ли Болтон обязательства по нераспространению секретной информации при написании мемуаров, чтобы запретить публикацию книги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп сделал Путину возмутительное предложение — он пригласил главу России принять участие в саммите "Большой семерки".