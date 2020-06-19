Это вопрос и к людям - в МОЗ предупредили украинцев

Эпидемия коронавируса
По словам чиновника, в Украине увеличили количество лабораторий, которые тестируют на
"Когда мы ввели карантин, то есть по состоянию на середину марта, количество лабораторий, которые могли выполнять анализы ПЦР, составляла 3-4 заведения. Сегодня это 69 лабораторий. Это вопрос и к людям, которые здесь работали и были не готовы к такому вызову, как коронавирус. Сейчас это 69 лабораторий, и мы постоянно расширяем и привлекаем в том числе и другие лаборатории, закупаем оборудование", — пояснил Степанов.
Следует напомнить, по состоянию на утро 19 июня по всей Украине подтвердили 34 984 диагнозов
С середины марта в стране ввели жесткий карантинный режим. Он продолжался до 11 мая, когда начались первые послабления. В конце упомянутого месяца уже возобновили работу общественного транспорта, еще позже, в июне, межобластное пассажирское сообщение.
Впрочем, в июне количество новых случаев
Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с распространением коронавируса