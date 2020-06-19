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Это вопрос и к людям - в МОЗ предупредили украинцев

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Это вопрос и к людям - в МОЗ предупредили украинцев Тест на коронавірус (фото — pixabay.com)

Эпидемия коронавируса COVID-19 не теряет оборотов. На фоне новых антирекордов министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на официальное представительство ведомства.

По словам чиновника, в Украине увеличили количество лабораторий, которые тестируют на COVID-19.

"Когда мы ввели карантин, то есть по состоянию на середину марта, количество лабораторий, которые могли выполнять анализы ПЦР, составляла 3-4 заведения. Сегодня это 69 лабораторий. Это вопрос и к людям, которые здесь работали и были не готовы к такому вызову, как коронавирус. Сейчас это 69 лабораторий, и мы постоянно расширяем и привлекаем в том числе и другие лаборатории, закупаем оборудование", — пояснил Степанов.

Следует напомнить, по состоянию на утро 19 июня по всей Украине подтвердили 34 984 диагнозов COVID-19. Увеличение количества за предыдущие сутки опять стало рекордным — 921 инфицированный. До того в течение многих дней регистрировали лишь от 600 до 700 случаев.

С середины марта в стране ввели жесткий карантинный режим. Он продолжался до 11 мая, когда начались первые послабления. В конце упомянутого месяца уже возобновили работу общественного транспорта, еще позже, в июне, межобластное пассажирское сообщение.

Впрочем, в июне количество новых случаев COVID-19 начала драматически расти. Большое количество регионов не достигла необходимых показателей для послаблений карантина.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Тернополе остается серьезной. На фоне плохой статистики местные власти решили снова ужесточить карантин. В то же время подобные решения приняли в других регионах. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, тестирование, Украина, Минздрав, Максим Степанов
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Подтвержденные 34984 +921
Выздоровели 16033 +586
Летальные 985 +19

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Обновлено:12:11, 19.06.2020

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