Это вопрос и к людям - в МОЗ предупредили украинцев

Эпидемия коронавируса COVID-19 не теряет оборотов. На фоне новых антирекордов министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на официальное представительство ведомства.

По словам чиновника, в Украине увеличили количество лабораторий, которые тестируют на COVID-19 .

"Когда мы ввели карантин, то есть по состоянию на середину марта, количество лабораторий, которые могли выполнять анализы ПЦР, составляла 3-4 заведения. Сегодня это 69 лабораторий. Это вопрос и к людям, которые здесь работали и были не готовы к такому вызову, как коронавирус. Сейчас это 69 лабораторий, и мы постоянно расширяем и привлекаем в том числе и другие лаборатории, закупаем оборудование", — пояснил Степанов.

Следует напомнить, по состоянию на утро 19 июня по всей Украине подтвердили 34 984 диагнозов COVID-19 . Увеличение количества за предыдущие сутки опять стало рекордным — 921 инфицированный. До того в течение многих дней регистрировали лишь от 600 до 700 случаев.

С середины марта в стране ввели жесткий карантинный режим. Он продолжался до 11 мая, когда начались первые послабления. В конце упомянутого месяца уже возобновили работу общественного транспорта, еще позже, в июне, межобластное пассажирское сообщение.

Впрочем, в июне количество новых случаев COVID-19 начала драматически расти. Большое количество регионов не достигла необходимых показателей для послаблений карантина.