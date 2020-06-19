Это ничтожно - Украина разозлилась из-за нового бесстыдного решение Путина

Команда главы государства Владимира Зеленского возмутилась, когда узнала о новом циничном решении президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и украинцев. Первым с комментарием выступило Министерство иностранных дел — там обратили внимание на то, что решение официальной Москвы позволить украинцам в Крыму и Донбассе участвовать в голосовании по изменениям в Конституцию РФ является попыткой нарушить государственный суверенитет Украины. Кроме того, МИД призвало международное сообщество наказать Россию санкциями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского ведомства.

"В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что незаконная паспортизация на оккупированных территориях — это шаг к разрушению Минских договоренностей, стороной которых является Россия. В МИД заявили, что будут считать незаконным проведение любых выборов и голосований, проводимых РФ, на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.

"Результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", — добавили в ведомстве.

В МИД Украины обратили внимание на то, что достойной реакцией на незаконные действия Путина должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления. Также отмечается, что привлечение к участию в российском референдуме украинцев исказит и поставит под сомнение результат общероссийского голосования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда канцлера Ангелы Меркель начала угрожать президенту РФ Владимиру Путину после нового резонансного скандала.