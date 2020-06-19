Наказание Зеленского за кофе - что решил суд

В начале июня президент Владимир Зеленский посетил Хмельницкий, где выпил кофе в кафе. Позже на него составили протокол о нарушении правил карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на объявление Хмельницкого горрайонного суда.

В пятницу, 19 июня, суд планировал рассмотреть дело. Во время заседания было решено, что дело должен оценить Верховный суд, поскольку президент имеет неприкосновенность.

Сумма предполагаемого штрафа для Зеленского достигает от 17 до 170 тысяч гривен, такой объем связан с тем, что он — чиновник.

Следует заметить, Зеленский вместе с представителями Офиса президента, заместителем главы МОЗ Виктором Ляшко сидели в кафе без масок, большой компанией за одним столом и внутри заведения — тогда можно было посещать только летние площадки.

Полиция составила протокол о нарушении 10 июня, через неделю после инцидента. В документе также привлекается к ответственности владелец кафе за обслуживание, несмотря на карантин.

"В списке лиц, в отношении которых будут рассматриваться дела об административных правонарушениях по протоколам, составленным сотрудниками ГУНП в Хмельницкой области в соответствии с требованиями ст.44-3 Куоап за нарушение правил относительно карантина людей, – Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергея Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктора Ляшко, Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габінет, Хмельницкий городской голова Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко", — подчеркнул хмельницкий суд.

Как сообщал ONLINE.UA, Владимир Зеленский выступил с громким заявлением — он подчеркнул, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Восточное партнерство полезное для нашей страны, если приближает Украинское государство к членству в содружестве.