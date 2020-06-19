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Не можем допустить - МОЗ срочно обратилось ко всей Украине

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Не можем допустить - МОЗ срочно обратилось ко всей Украине Максим Степанов (фото — moz.gov.ua)

В Министерстве здравоохранения отметили новый антирекорд эпидемии коронавирус COVID-19. На фоне обострения ситуации ведомство обратилось к украинцам с предупреждением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, отдельные регионы восстановят жесткий карантин.

"Конечно, мы будем реагировать. Кроме изменений в карантин, которые мы приняли на прошлом заседании правительства, сегодня мы будем инициировать максимально жесткий контроль за соблюдением карантина. Мы считаем, что в условиях адаптивного карантина в отдельных регионах должны вводиться жесткие ограничения. Надо созвать региональные комиссии и принимать решения. Мы не можем допустить постоянного роста количества больных", — пояснил Степанов.

Министр добавил, контроль за соблюдением карантина нуждается в усилении, всех виновных должны привлечь к ответственности. Заниматься контролем будут представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы. Они будут проверять заведения и поведение людей в общественных местах.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня по всей Украине COVID-19 диагностировали у 34 984 человек. За последние сутки это число увеличилось на 921 — это абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Цифра даже приблизительно на две сотни превышает предыдущие "рекорды".

Ослабление жесткого карантина начались в мае, однако по состоянию на середину июня многие регионы не могут перейти на новый этап.

Как сообщал ONLINE.UA, эпидемия коронавирус COVID-19 не теряет оборотов. На фоне новых антирекордов министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объявлением. По словам чиновника, в Украине увеличили количество лабораторий, которые тестируют на COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, Максим Степанов, Украина, карантин, эпидемия, коронавірус
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Обновлено:12:11, 19.06.2020

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