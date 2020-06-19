Не можем допустить - МОЗ срочно обратилось ко всей Украине

В Министерстве здравоохранения отметили новый антирекорд эпидемии коронавирус
По его словам, отдельные регионы восстановят жесткий карантин.
"Конечно, мы будем реагировать. Кроме изменений в карантин, которые мы приняли на прошлом заседании правительства, сегодня мы будем инициировать максимально жесткий контроль за соблюдением карантина. Мы считаем, что в условиях адаптивного карантина в отдельных регионах должны вводиться жесткие ограничения. Надо созвать региональные комиссии и принимать решения. Мы не можем допустить постоянного роста количества больных", — пояснил Степанов.
Министр добавил, контроль за соблюдением карантина нуждается в усилении, всех виновных должны привлечь к ответственности. Заниматься контролем будут представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы. Они будут проверять заведения и поведение людей в общественных местах.
Напомним, по состоянию на утро 19 июня по всей Украине
Ослабление жесткого карантина начались в мае, однако по состоянию на середину июня многие регионы не могут перейти на новый этап.
Как сообщал ONLINE.UA, эпидемия коронавирус