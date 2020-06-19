ВНО-2020 - Минобразования сообщило важную новость

19 июня на заседании Верховной Рады и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила важную новость — она заявила, что уже все готово к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля. По ее словам, ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, потому украинцам не стоит волноваться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского парламента.

Кроме того, Любомира Мандзий подчеркнула, что для проведения ВНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков.

"В 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты (СИЗ) во все пункты тестирования. В 7 других областях и городе Киев завершают подвоз СИЗ. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и участники об этом будут уведомлены. На входе всем участникам будет измеряться температура и оценка на признаки острого респираторного заболевания, все получат маски и смогут продезинфицировать руки", — пояснила она.

Кроме того, Министерка прояснила ситуацию с отменой пробного ВНО и возвратом средств.

"Более 52 миллиона гривен будет возвращены участникам пробного ВНО. Возврат средств будет происходить через отделение Приватбанка", — отметила руководительница ведомства.

Стоит также напомнить о том, что 18 июня стало официально известно, что Верховная Рада Украины поддержала предложение президента об увольнении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. За такое решение в целом проголосовали 356 народных избранников. Кроме того, депутаты проголосовали и за законопроект об окончании 2019/2020 учебного года. В тексте документа отмечается, что выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по собственному желанию. Поэтому, — теперь выпускники могут выбирать способ оценки своих результатов обучения — путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.