Позорное и абсурдное давление - ПЦУ бьет тревогу после слов Порошенко

18 июня во время заседания в Печерском районном суде бывший президент и лидер партии "ЕС" Петр Порошенко выступил с неожиданным заявлением — он рассказал, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", потому что Украина получила Томос. Эта информация взволновала Православную церковь Украины, которая отметила, что считает попыткой давления дело о разжигании межрелигиозной розни после получения Томоса при создании ПЦУ. Стоит обратить внимание на то, что расследование прокомментировали в Киевской митрополии ПЦУ, передает ONLINE.UA.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю — за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины", — заявил 18 июня Петр Порошенко.

В ПЦУ сразу же это прокоммментировали.

"Считаем, что и сам факт начала следствия под надуманным предлогом, и особенно то, что оно не было закрыто, а вроде как продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемую в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", — говорится в заявлении.

В ПЦУ обратили внимание на то, что особенно циничным выглядит использование в этой кампании имени и авторитета УПЦ Киевского патриархата, которая решением поместного собора 15 декабря 2018 прекратила существование как отдельное религиозное объединение.

"УПЦ (ПЦУ) — единственный правопреемник УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права", — отмечается в заявлении.