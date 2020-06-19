Вирус оказался старше - в Китае поразили заявлением о COVID-19

Коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае и других странах еще зимой, однако споры о его происхождении не утихают. Эксперты КНР поделились новыми данными своих исследований. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственный надзорный комитет страны.

По словам эпидемиолога Лю Цзюня, геном, который нашли на пекинском рынке "Сіньфаді", оказался старшим за европейские штаммы.

"Прежде всего проводится секвенирование генома вируса, после этого применяются аналитические методы биоинформатики. Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом. Время его циркуляции относится к более раннему, соответственно, возраст у него выше. Конечно, если мы говорим об этом упрощенно. Кроме этого, есть еще и оценки математических моделей с определенными алгоритмами", — пояснил эксперт.

Цзюнь утверждает, что упомянутый штамм пришел к Пекину из Европы, однако он отличается от своих европейских аналогов. В то же время китайские специалисты считают, точно установить источник поступления инфекции на рынок крайне трудно.

"Для этого много возможностей. Например, вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа и сохраниться. Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации", — добавил эпидемиолог.

Ранее китайские эксперты заявляли, что о европейском происхождении сегодняшних пекинских штаммов COVID-19 говорит предварительный анализ генома.