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Верховная Рада проголосовала за нового министра - что необходимо знать

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Верховная Рада проголосовала за нового министра - что необходимо знать Роман Абрамовський (фото — з відкритих джерел)

19 июня украинский парламент проголосовал за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов. Это решение поддержали 264 народных избранников. Впервые выступая с трибуны, Абрамовский обратил внимание на то, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью. Кроме того, он поблагодарил Кабмина Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства и рассказал, что с самого начала был противником объединения ведомств энергетики и экологии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Нельзя не обратить внимание и на то, что парламентская оппозиция, в частности представитель "Батькивщины" Сергей Власенко начал жаловаться, что депутатам предлагают очередного «кота в мешке»: кандидат, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности. На эти упреки ответил глава парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования нардеп "Слуги народа" Олег Бондаренко — он заверил, что на заседании комитета Абрамовский "с честью сдал экзамен, который длился полтора часа". После голосования новый министр принес присягу на верность народу Украины.

Напомним, что Роман Абрамовский родился в 1973 году в городе Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае. Новый министр закончил Киевский национальный университет внутренних дел. Политик 5 лет назад занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также он был генеральным директором ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первым заместителем председателя правления ОАО ЭМЗ "Металлист". Заместителем председателя Минэкоэнерго его назначили в октябре 2019 года. Стоит также напомнить, что 27 мая 2020 правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 июня Верховная Рада оперативно отреагировала на экстренное требование Владимира Зеленского и приняла новое важное решение.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, парламент, депутаты, голосование, уряд, Кабмин, Роман Абрамовский, Міністерство навколишнього середовища
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