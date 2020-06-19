Государственный долг Украины - власти раскрыли важные данные

Министерство финансов выступило с новым заявлением о государственном долге Украины по состоянию на июнь 2020 года. Ведомство утверждает, что выполняет все обязательства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на час вопросов к правительству.

По словам министра Сергея Марченко, объем долга сейчас составляет 1,083 триллиона гривен.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая на сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен. А внешний — 1 триллион 83 миллиона гривен", — пояснил топпосадовець.

В то же время он добавил, действующий план заимствований власть планирует полностью выполнить в течение года.

"Относительно заимствований. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотрены планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнено", — подчеркнул Марченко.

Напомним, весь мир находится в состоянии нового экономического кризиса. Ее источником стала пандемия коронавирус COVID-19 , которая охватила все страны еще зимой.

Иностранные правительства и эксперты уже назвали кризис беспрецедентной по объемам даже в сравнении с экономическими падениями XX века.

Как сообщал ONLINE.UA, Кабинет министров озвучил неожиданный прогноз — в правительстве подчеркнули, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавирус ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. В КМУ обратили внимание на то, что негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. В МВФ недавно предупредили, что ожидается падение мировой экономики на 3%.