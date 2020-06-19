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Как дожить до 100 лет - универсальные советы от ученых

Наука и медицина | Читати новину українською
Как дожить до 100 лет - универсальные советы от ученых Фото — flickr.com

Многих людей интересует вопрос, что нужно делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Ответ на него до сих пор ищут тысячи ученых из разных уголков планеты и мгновенно делятся результатами своих исследований с мировым сообществом. Так, недавно стало известно, что ученые из Университета штата Вашингтон, что в США, выяснили, как увеличить продолжительность жизни до 100 лет. По их словам, на продолжительность жизни человека влияют не только гены, но и то, где он живет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ученым пришлось проанализировать данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тыс человек, умерших в возрасте 75 лет и старше в период с 2011 по 2015 годы. Кроме того, были приняты во внимание уровень бедности, доступ к медицинской помощи, загрязнение воздуха, количество зеленых насаждений.

"Удалось определить, что до 100 лет можно дожить, если иметь высокий социальный статус, жить в местности, где много зелени, регулярно устраивать прогулки на свежем воздухе, а также получать качественные медицинские услуги", — говорится в сообщении. 

Кроме того, ученые пришли к выводу, что женщины чаще доживают до 100 лет.

Ученые из университета Мичигана также поделились своими наблюдениями. По их словам, люди, у которых есть цель, живут дольше и имеют более крепкое здоровье, чем те, которые не видят смысла в своем существовании. Ученые устроили масштабное исследование, в котором участвовали сотни людей пожилого возраста. 

Как сообщал ONLINE.UA, продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой — к такому выводу пришли бразильские ученые. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: долголетие, як дожити до 100 років, секрет долголетия, ученые, наука, исследование, пенсионеры
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