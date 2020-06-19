Кабмин всколыхнул новый резонансный скандал - что происходит

В украинском правительстве разгорелся новый громкий скандал — 19 июня официально стало известно о том, что заместитель министра иностранных дел Егор Божок, который является фигурантом дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко, сообщил, что попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования. Свое решение он прокомментировал на странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны ли постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родное МИД из-под генпрокурорского "внимания" попросил об отстранении сам", — написал Божок и прикрепил заявление с просьбой об отстранении, написанное на имя главы МИД Дмитрия Кулебы.

Что важно понимать Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко 2 года назад склонил к незаконному решению Божко, который тогда руководил службой внешней разведки. Стоит напомнить о том, что в июле 2018 Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей. По словам Божко, ГБР повторно сообщило ему о подозрении после того, как суд признал, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 июня экс-президент Украины и глава партии "ЕС" Петр Порошенко пришел в Печереский районный суд, где ему должны были избрать меру пресечения — онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.