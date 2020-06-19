Вакарчук нашел способ избавиться от мандата - что придумал политик

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук недавно решил сложить мандат народного депутата, однако Верховная Рада не поддержала его решение. Сейчас он таки нашел для себя выход. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию политика в Facebook и заявление спикера Дмитрия Разумкова.

По словам обоих госслужащих, решение ситуации заключается в выходе нардепа из фракции "Голос".

"Согласно части третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Святослава Вакарчука из состава депутатской фракции политической партии "Голос", — объявил Разумков на заседании 19 июня.

Сам Вакарчук утверждает, что коллеги якобы не оставили ему выбора, когда не поддержали решение о сложении депутатского мандата. Он назвал решение вынужденным и формальным, поскольку планирует в дальнейшем быть в рядах партии.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", — пояснил политик и музыкант.

Напомним, что это вторая депутатская каденция Вакарчука. В прошлый раз он работал на этой должности около года в 2007-2008 годах.

Накануне парламентских выборов-2019 фронтмена "Океана Эльзы" спрашивали, собирается ли он поступить так же, как десяток лет назад. Вакарчук это не подтвердил.

Как сообщал ONLINE.UA, глава политической силы "Голос" и известный украинский певец Святослав Вакарчук неожиданно для всех публично заявил, что складывает свой мандат народного избранника Украины. По словам нардепа, далее партия в украинском парламенте будет существовать без своего идеологического лидера.