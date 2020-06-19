НАБУ объявило подозрение еще одному известному политику - первые подробности

19 июня стало известно о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Согласно предварительным данным, действия бывшего чиновник квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт НАБУ.

"Бывший министр в декабря 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", — заявляют в НАБУ.

Кроме того, в бюро обратили внимание на то, что Министерство финансов выступало против уменьшения портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин предупреждал Владимира Омеляна неоднократно. По словам детективов, решение чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Сам Владимир Омелян рассказал, что его в 19 июня пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение. По его словам, он снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20%, и растет до сих пор.

"Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2 . Кстати, первым было производство по Раянейр. Там я тоже "нанес" убытков? ", — пожаловался Емельян.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный избранник от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что уже передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета Денис Комарницкого.