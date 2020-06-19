Зеленский решился на важные увольнения и назначения - известно

Винницкая областная государственная администрация официально получила постоянного руководителя. Им стал Сергей Борзов — согласно указу президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

Прессслужба государственного лидера обнародовала текст соответствующего указа.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации", — говорится в нем.

До нынешнего назначения Борзов работал в должности руководителя Государственного управления делами. Для этого его отстранили. Соответственно тот также получил второй ранг государственного служащего.

Одновременно другим указом Зеленский лишил должности Владислава Скальского, который возглавлял Винницкую ОГА до последнего периода.

В минувшую пятницу, 12 июня, в Кабинете министров согласовали освобождение Скальского. Во время внеочередного заседания представители правительства также поддержали назначение у руля Винницкой ОГА Борзова.

Напомним, Борзов возглавлял Государственное управление делами с 1 августа 2019 года.

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